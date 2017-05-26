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15:33, 26 Мая 2017

Нищими и маргиналами рискуют стать 119 миллионов европейцев

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Нищими и маргиналами рискуют стать 119 миллионов европейцев
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Более 23% жителей Старого Света находятся в группе с риском бедности и маргинализации, однако в Финляндии таковых всего 16,8%, сообщает fontanka.fi.

Как сообщает Статистический центр Финляндии, страна входит в пятерку стран Евросоюза с наименьшим процентом  потенциальных бедняков и маргиналов. В Суоми в группу риска попали 18,8% населения (около одного миллиона человек), тогда как в целом по Европе - 23,7%.

Более благополучными в плане обеспеченности населения оказались Швеция, Нидерланды и Чехия. Хуже всего дела обстоят в Македонии: там бедняками рискуют стать 4 человека из 10. В топ-10 стран с наибольшей долей людей в группе риска бедности также вошли Латвия и Литва.

Индекс AROP (риск бедности и социальной маргинализации) - это показатель, который является частью мониторинга в рамках Европейской стратегии экономического развития на ближайшие 20 лет.  Люди считаются находящимися в группе риска, если их доход составляет меньше 60% от среднего по стране. Как правило, они испытывают трудности с решением непредвиденных финансовых проблем,  не могут позволить себе полноценную белковую пищу каждый день и двухнедельный отпуск даже один раз в год.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-05-26 16:12:20
Не выполняют майские указы однозначно
User
2017-05-26 15:59:55
Да разве же это нищие с пособием в 800 евро и муниципальным жильем?! То ли дело у нас уникальное явление - 4,9 млн. чел. (примерно население всей Финляндии) работают за зарплату на уровне МРОТ, т.е. ниже стоимости официальной продовольственной корзины. О как!
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