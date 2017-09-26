НКО Карелии получат льготу по налогу на имущество

В парламент Карелии поступил законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство, согласно которому предлагается установить льготу по налогу на имущество для социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Предлагается установить пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 0,2% для социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, сообщают "Вести Карелии".

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