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12:15, 07 Июня 2017

Нобель приедет на остров Кижи

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Потомок династии Нобелей Питер Нобель-Олейников 14 июня посетит музей-заповедник "Кижи". Визит организован фондом "Траектория".

Питер Нобель-Олейников – правнук Людвига Нобеля, старшего брата Альфреда Нобеля, учредителя знаменитой Нобелевской премии. Питеру Нобелю 86 лет. C 1986 по 1991 год он был первым омбудсменом по вопросам дискриминации, с 1991 по 1994 — секретарем Генерального отделения Красного Креста в Швеции, с 1998 по 2001 — экспертом в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Самые теплые воспоминания Питера Нобеля связаны с его бабушкой Мартой Людвиговной. Она была дочерью старшего брата Альфреда Нобеля Людвига - шведского и российского инженера, изобретателя, предпринимателя и мецената.

По словам Питера Нобеля, Марта Людвиговна была "выдающейся женщиной". Она получила медицинское образование — была второй в России дипломированной женщиной-врачом, окончила Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге, вышла замуж не за шведа, как было принято в семье, а за русского приват-доцента Военно-медицинской академии Георгия Павловича Олейникова.

Семья Нобелей тесно связана с Санкт-Петербургом. Здесь Людвиг Нобель создал свою промышленную империю. Более того, благодаря Людвигу Нобелю в России была основана нефтяная промышленность. Гениальный ученый и финансист предвидел, что в будущем нефть станет самым прибыльным делом. В Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска в память о братьях Людвиге и Эмануэле Нобелях.

На острове Кижи Питер Нобель познакомится с памятниками деревянного зодчества, побывает на Кижском погосте, встретится с сотрудниками музея, состоится беседа на тему "Наследие династии Нобелей в культуре России".

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