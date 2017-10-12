17:00, 12 Октября 2017
Ночью 13 октября в Карелии похолодает до ноля
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О погоде в пятницу 13-го в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 октября будет облачная погода.
Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый.
Ночью ожидается +3, +5 градусов, днем +5, +7.
В районах Карелии также будет облачно.
В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Ночная температура составит 0, +5 градусов, днем потеплеет до +4, +9.
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