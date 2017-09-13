17:00, 13 Сентября 2017
Ночью 14 сентября в Карелии сильно похолодает
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О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 14 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит +10, +12 градусов, днем чуть-чуть потеплеет - до +12, +14.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдут умеренные дожди.
Ветер ночью западный, северо-западный, днем - западный, юго-западный, на севере – северный, северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до +8,+13, при прояснениях температура понизится до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +15.
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