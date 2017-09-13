Ночью 14 сентября в Карелии сильно похолодает

О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночная температура составит +10, +12 градусов, днем чуть-чуть потеплеет - до +12, +14.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут умеренные дожди.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем - западный, юго-западный, на севере – северный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до +8,+13, при прояснениях температура понизится до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +15.