Ночью 18 сентября в Карелии похолодает до ноля градусов

О погоде на понедельник в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +11, +13.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный, по юго-западным районам местами порывистый до сильного.

Ночью температура опустится до +3,+8, местами похолодает до 0, днем воздух прогреется до +8, +13, на юге местами до +16 градусов.