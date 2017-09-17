17:00, 17 Сентября 2017
Ночью 18 сентября в Карелии похолодает до ноля градусов
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О погоде на понедельник в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 18 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.
Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +11, +13.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный, по юго-западным районам местами порывистый до сильного.
Ночью температура опустится до +3,+8, местами похолодает до 0, днем воздух прогреется до +8, +13, на юге местами до +16 градусов.
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