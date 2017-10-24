Ночью минус, днем плюс: какой будет погода в среду в Петрозаводске

Завтра, 25 октября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью подморозит до -7.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики возможен небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный слабый.

Температура ночью -2, -7, а днем -1, +4 градуса по Цельсию.

В Петрозаводске без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью -2, -4, а днем +1, +3 градуса.