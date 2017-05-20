Ночью минус, утром плюс обещают синоптики в Карелии на 21 мая

О погоде на воскресенье в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 мая будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с.

Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +8, +10 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки.

Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

Ночью похолодает до -3, по северным районам местами до -8, днем воздух прогреется до +5, +10, по южным районам местами до +14 градусов.