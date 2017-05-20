17:00, 20 Мая 2017
Ночью минус, утром плюс обещают синоптики в Карелии на 21 мая
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О погоде на воскресенье в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 21 мая будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с.
Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +8, +10 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки.
Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.
Ночью похолодает до -3, по северным районам местами до -8, днем воздух прогреется до +5, +10, по южным районам местами до +14 градусов.
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