08:57, 10 Октября 2017
Ночью произошел пожар в жилом доме на улице Ведлозерской
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Пожар в жилом доме произошел в 10 октября в 00.52, сообщили городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
Сегодня, 10 октября, в 00.52 на ул.Ведлозерской,2 произошел пожар в жилом доме.
В результате возгорания поврежден электросчетчик в одной из квартир на площади 0,3 кв. метров. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.
Виновный, ущерб устанавливаются.
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