Ночью произошел пожар в жилом доме на улице Ведлозерской

Пожар в жилом доме произошел в 10 октября в 00.52, сообщили городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Сегодня, 10 октября, в 00.52 на ул.Ведлозерской,2 произошел пожар в жилом доме.

В результате возгорания поврежден электросчетчик в одной из квартир на площади 0,3 кв. метров. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются.