Ночью в Карелии возможны заморозки, предупреждают синоптики

В ночь на вторник, 23 мая, в республике возможно похолодание до -3 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода; возможны кратковременные осадки. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, +6, местами до -3 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, местами до +20.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +1, +3, а днем +11, +13 градусов.