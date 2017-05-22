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17:00, 22 Мая 2017

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В ночь на вторник, 23 мая, в республике возможно похолодание до -3 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода; возможны кратковременные осадки. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, +6, местами до -3 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, местами до +20.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +1, +3, а днем +11, +13 градусов.

 

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Ночью в Карелии возможны заморозки, предупреждают синоптики
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В Карелию идет снегопад
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В Карелии сегодня потеплеет до +17
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