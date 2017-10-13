Норки и лисицы в пряжинском зверосовхозе не были защищены от вирусов и болезней

В АО "Пряжинское" норки и лисицы не прошли профилактику против вирусов и болезней, что в сопутствии с недокормом ослабило их иммунитет, сообщил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Мы зафиксировали факт отсутствия противоэпизоотических мероприятий (профилактика вирусных заболеваний у животных – "Столица на Онего") на ферме. Такие мероприятия в "Пряжинском" с весны не проводились. И предписания о необходимости их проведения, штрафные санкции ветеринарными службами выставлялись. Но они не соблюдаются", - констатировал Лабинов.

Именно это обстоятельство, по его словам, послужило главной причиной массовой гибели норок и лисиц. Отсутствие всякой профилактики привело к ослаблению иммунитета у животных. Плюс сопутствующие факторы. Например, министр стал свидетелем, как в клетке оказался шланг с водой, которая заполняла шед, смешивая навоз, корм и прочее.

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