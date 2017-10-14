Новая австрийская котельная запущена на Сортавальском лесозаводе

На Сортавальском лесозаводе состоялись запуск и пробная эксплуатация новой австрийской котельной, которая будет использоваться для сушки пиломатериалов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Такое технологическое обновление открывает дополнительные возможности для сбыта продукции. Ввод сушильного комплекса позволит наладить выпуск и реализацию обрезной доски транспортной влажности, а также решить вопрос утилизации отходов.

С 2014 года предприятие занимается лесопилением в поселке Хелюля. Сортавальский лесозавод ежегодно перерабатывает до 85 тысяч кубометров пиловочника. На заводе работают 64 человека.

В августе 2016 года предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта по модернизации основного производства. Первый этап проекта подразумевает строительство сушильного комплекса изчетырех сушильных камер производства латвийской компании BALTBREND, котельной на древесных отходах мощностью 2,6 мВт производства австрийской компании AGRO Forst & Energietechnik GmbH, линии сортировки сухих пиломатериалов, склада готовой продукции.