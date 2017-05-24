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10:43, 24 Мая 2017

Новая квартира в готовом доме за 1 400 000 рублей? Теперь это реально! Въезжай и живи

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Новая квартира в готовом доме за 1 400 000 рублей? Теперь это реально! Въезжай и живи
24.05.17 10:43
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Весна в этом году заставила себя подождать. Тем не менее, пусть и на пару недель позже, многие петрозаводчане уже открыли дачный сезон.

Яркое солнце, пение птиц, свежий воздух – что может быть лучше отдыха на природе? Отдых на балконе вашей новой квартиры!

Компания "КСМ" объявляет о проведении супер-акции "Квартира вместо грядок"! Это предложение непременно заинтересует тех, кто давно мечтает о собственной квартире. Теперь приобрести однокомнатную квартиру в ЖК "Скандинавия" вы можете всего за 1 400 000 рублей, а просторную двухкомнатную квартиру 51 м2 – за 2 250 000 рублей.

Действительно выгодное предложение! И это еще не все! Однокомнатную квартиру с отделкой "под ключ" вы можете приобрести за 1 500 000 рублей. Квартиры полностью готовы для встречи с будущими хозяевами – "Въезжай и живи"! Что немаловажно, за качественную отделку в вашей новой квартире вы заплатите намного меньше, чем если бы вы делали ремонт самостоятельно.

Заинтересованы? Тогда вам стоит поторопиться! Акционное ценовое предложение действует до 30 июня 2017 года! Запишитесь на индивидуальный показ и оцените планировки и качество отделки. Вы будете приятно удивлены!

Выбирайте вариант по душе сегодня и отпразднуйте новоселье уже завтра! Квартира вместо грядок – с жильём теперь порядок!

Узнать подробную информацию об акции "Квартира вместо грядок" можно в отделе продаж компании "КСМ" по телефону 76-20-10 или в офисе, расположенном по адресу: Петрозаводск, проспект Первомайский, 9. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектными декларациями можно на сайте kcm-kvartira.ru.

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24.05.17 10:50
Новая квартира в готовом доме за 1 400 000 рублей? Теперь это реально! Въезжай и живи
24.05.17 10:43
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