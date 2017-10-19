Новая радиостанция начала вещать в Петрозаводске

В столице Карелии на частоте 100,4 fm началось вещание радиостанции Energy.

Напомним, ранее на этой волне была "Европа Плюс", которая с 1 сентября переехала на частоту 106,8 fm.

"Крутая новость - 100,4 fm вновь звучит! И это радио ENERGY. Мы этого долго ждали, и вот теперь в твоем приемнике! Лови любимые треки. А уже со следующей неделе слушай местные включения", - написал "ВКонтакте" радиоведущий Сергей Ткачук.

Радио ENERGY (NRJ) - один из самых авторитетных и известных брендов мировой радиоиндустрии, созданный французским холдингом NRJ Group. Радиостанции под брендом ENERGY (NRJ) вещают более чем в 20 странах и считаются законодателями музыкальной моды. В России Радио ENERGY, открытое "Вещательной корпорацией "Проф-Медиа" (ВКПМ) в партнерстве с NRJ Group, успешно работает с 2006 года, занимая лидирующие позиции среди всех радиостанций Москвы.