Новое почетное звание может появиться в Карелии

Депутат Заксобрания Николай Зайков предложил дополнить региональный закон о государственных наградах, установив почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Карелия".

Соответствующий законопроект внесен в карельский парламент 26 июня.

"Многие годы сотрудники спасательных служб МЧС России по Республике Карелия защищают территорию Республики Карелия от пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, рискуя собой, спасают человеческие жизни и материальные ценности, объекты экономики и культурного наследия Республики Карелия, - говорится в пояснительной записке к проекту закона. - Предлагается установить почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Карелия" в целях поощрения сотрудников подразделений МЧС России по Республике Карелия, беззаветно преданных своей профессии, ежедневно стоящих на страже жизни и здоровья жителей Республики Карелия, защите материальных ценностей от пожаров и стихийных бедствий".

Отмечается, что реализация закона не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета.

Напомним, летом прошлого года перечень государственных наград в Карелии был дополнен званием "Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия".