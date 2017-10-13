Новогодний круиз "Онего Палас" во времени и пространстве
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Хотите отлично встретить Новый год 2018? В предновогодние вечера отель "Онего Палас" трансформируется в роскошный круизный лайнер и приглашает к себе на борт любителей путешествий.
Лайнер преодолеет временные ловушки, окунется в прошлое, войдет в звездные врата и вернется обратно! Отправляйтесь по волнам хорошего настроения в море невероятных приключений!
На борту лайнера – новогодний ужин от капитана. Вас раскачает впечатляющая программа от супер-ведущих, шикарный интертеймент, яркое шторм-шоу от Деда Мороза и зажигательной Снегурочки, тематические угощения и море ярких впечатлений!
Музыкальная подборка на любой вкус!
"Онего Палас" - Семь футов счастья под килем!
Даты для корпоративов: 22, 23, 28, 29 декабря
Начало программы: 19.00
Для бронирования и получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь по телефону +7 8142 790 790 или по электронной почте sales@onegopalace.com
Отель "Онего Палас", ул. Куйбышева, д.26
телефон 8 (8142) 790-790
hotel@onegopalace.com
www.onegopalace.com
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