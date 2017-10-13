Новогодний круиз "Онего Палас" во времени и пространстве

Хотите отлично встретить Новый год 2018? В предновогодние вечера отель "Онего Палас" трансформируется в роскошный круизный лайнер и приглашает к себе на борт любителей путешествий.

Лайнер преодолеет временные ловушки, окунется в прошлое, войдет в звездные врата и вернется обратно! Отправляйтесь по волнам хорошего настроения в море невероятных приключений!

На борту лайнера – новогодний ужин от капитана. Вас раскачает впечатляющая программа от супер-ведущих, шикарный интертеймент, яркое шторм-шоу от Деда Мороза и зажигательной Снегурочки, тематические угощения и море ярких впечатлений!

Музыкальная подборка на любой вкус!

"Онего Палас" - Семь футов счастья под килем!

Даты для корпоративов: 22, 23, 28, 29 декабря

Начало программы: 19.00

Для бронирования и получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь по телефону +7 8142 790 790 или по электронной почте sales@onegopalace.com

Отель "Онего Палас", ул. Куйбышева, д.26

телефон 8 (8142) 790-790

hotel@onegopalace.com

www.onegopalace.com

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