Новые автомобили появились в районных больницах Карелии

Центральные районные больницы пополняют парки медицинского автомобильного транспорта, сообщили в Минздраве Карелии.

За счет средств республиканского бюджета приобретены шесть санитарных автомобилей.

"Олонецкая центральная районная больница получила две единицы автомобильного транспорта, по одной новой машине появилось в Калевальской, Беломорской, Лоухской и Кемской ЦРБ", - рассказали в министерстве.

Полученная автомобильная техника будет использоваться для нужд медицинских организаций и их отдаленных структурных подразделений – врачебных амбулаторий и ФАПов, в том числе для выездов врачебных бригад в сельские населенные пункты для проведения медицинских осмотров и диспансеризации, оказания неотложной медицинской помощи, обслуживания вызовов участкового врача на дом.