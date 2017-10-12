Новые деньги появились в России: фото

Центробанк ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение уже до конца этого года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб, сообщают "Вести Карелии".

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