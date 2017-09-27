Новый глава Минэка Карелии спросил сотрудников, зачем они ходят на работу

И.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Матвиец рассказал, как собирается улучшить работу ведомства, если парламент утвердит его кандидатуру на посту руководителя.

Об этом он говорил сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку, где обсуждал вопрос об утверждении Матвиеца в должности министра.

По его мнению, министерство экономического развития должно перейти "от теории к технократии".

"Перейти от теории к некому формату технократии. У нас Минэк на сегодня делает хорошо отчеты, но ни один из сотрудников Минэка мне вчера не ответил на вопрос, зачем он ходит на работу, с точки зрения, что делается с выводами этих отчетов, какие рекомендации мы должны давать нашим коллегам (из других министерств – прим. ред.)", - сказал Матвиец.

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