12:01, 28 Сентября 2017
Новый глава Минсельхоза Карелии рассказал о "чувствах обреченности и азарта"
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Возглавивший несколько дней назад министерство сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов намерен ускорить развитие сельскохозяйственных кооперативов в республики, в котором он видит большое будущее для отрасли.
По словам министра, его вдохновил опыт сельскохозяйственной кооперации в Липецкой области, где неделю назад побывала карельская делегация. Лабинов возглавлял делегацию еще в статусе советника главы Карелии по вопросам сельского хозяйства, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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