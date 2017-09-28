Новый глава Минсельхоза Карелии рассказал о "чувствах обреченности и азарта"

Возглавивший несколько дней назад министерство сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов намерен ускорить развитие сельскохозяйственных кооперативов в республики, в котором он видит большое будущее для отрасли.

По словам министра, его вдохновил опыт сельскохозяйственной кооперации в Липецкой области, где неделю назад побывала карельская делегация. Лабинов возглавлял делегацию еще в статусе советника главы Карелии по вопросам сельского хозяйства, сообщают "Вести Карелии".

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