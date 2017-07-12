Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей, подсчитал эксперт

"Комсомольская правда" обратила внимание на новый имидж Аллы Пугачевой и выяснила, во сколько он обошелся Примадонне.

По данным газеты, Алла Борисовна второй год подряд проводит отпуск в Юрмале. Местный климат пошел Примадонне на пользу. По свежим фотографиям звезды видно, что она постройнела.



фото: PR foto

"Мне в Израиле подобрали очень хорошие таблетки и вылечили диабет. Вот я и сдулась. Стимул у меня есть - любимый муж, дети. Мне хочется, чтобы дети видели моложавую маму, а не бабушку", - объяснила причину своей стройности Алла Пугачева.

Изучив фото звезды с отдыха в Юрмале и прошлогодние кадры из Прибалтики, дизайнер Влад Торхов сделал вывод: Алла Пугачева кардинально изменила имидж. И только колье на Примадонне осталось прежним. Это украшение из 18-каратного белого золота за 10 тысяч долларов артистка надевала в прошлом году в Риге.

"Правда, к новому наряду колье надо было выбирать подлиннее, а лучше вообще не надевать, - отмечает Влад Торхов. - Слишком шикарное, выбивается из этого ансамбля. Готичный стиль позади, здравствуй, элегантная повседневность".



фото: Maris Lazdans

Удлиненный жакет, он же плащ-пиджак, с металлизированными лацканами – от личного стилиста Примадонны Алишера.

"Очень похоже на Brunello Cucinelli, - объясняет Влад Торхов. - Примерная стоимость такого жакета €2000 – 3000".

Бейсболка (подобная мужская кашемировая кепка Loro Pianа в столичных бутиках стоит 30 тысяч рублей), сумка через плечо (обычная котомка, видимо, купленная на юрмальском рынке или в местных магазинах), палантин Burberry (примерная стоимость - около 35 тысяч рублей). Больше похоже, что Алла Борисовна собиралась посетить скачки, чем светское мероприятие, отмечает газета.



фото: КП

Пугачева выбирает зауженные джинсы-дудочки, чтобы подчеркнуть стройность своих ног. Трендовые тонкие браслеты-цепочки на запястьях из белого золота с бриллиантами в Москве стоят около 120 тысяч рублей.

И на эти метаморфозы певица, по подсчетам Торхова, потратила более миллиона рублей.