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12:53, 30 Июня 2017
фото: https://vk.com/lotosplazaptz

Новый магазин мужской одежды открылся в "Лотос-Плазе"

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В ТРК "Лотос-Плаза" в Петрозаводске открылся магазин мужской одежды Bono Belluchi.

Об этом сообщается в паблике торгово-развлекательного комплекса.  

Магазин работает на втором этаже.

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Комментарии

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Онего
2017-06-30 13:04:00
как открылся так и закроется
Гость
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