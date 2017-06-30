12:53, 30 Июня 2017
Новый магазин мужской одежды открылся в "Лотос-Плазе"
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В ТРК "Лотос-Плаза" в Петрозаводске открылся магазин мужской одежды Bono Belluchi.
Об этом сообщается в паблике торгово-развлекательного комплекса.
Магазин работает на втором этаже.
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