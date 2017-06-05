16:02, 05 Июня 2017
Новый магазин открылся в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
По теме
Загрузка...
В ТРЦ "Макси" открылся первый в Петрозаводске обувной магазин Thomas Munz.
"Пул обувных операторов торгово-развлекательного центра "Макси" в Петрозаводске пополнился немецким брендом Thomas Munz. Арендованная у "Макси Девелопмент" площадь составила более 170 кв метров. Фирменный салон оператора представлен в городе впервые", - сообщает ShopAndMall.
Об открытии нового магазина сообщается также в паблике ТРЦ "Макси".
Компания Thomas Munz на рынке обувного ритейла представлена более 20 лет. В магазинах сети покупателям предлагают мужские, женские и детские коллекции обуви, сумок и аксессуаров. В России работает более 40 салонов бренда.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
29.05.2017, 11:21
02.06.2017, 14:17
31.05.2017, 14:39
Аналитика
Сегодня 10:45
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
31.05.2017 15:48
Чтиво
Сегодня 16:20
Личное мнение
Чем запомнилась минувшая неделя. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Сегодня 09:35
31.05.2017 10:00
30.05.2017 10:59
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
В кинотеатрах (5)
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии