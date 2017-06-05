Новый магазин открылся в торгово-развлекательном центре Петрозаводска

В ТРЦ "Макси" открылся первый в Петрозаводске обувной магазин Thomas Munz.

"Пул обувных операторов торгово-развлекательного центра "Макси" в Петрозаводске пополнился немецким брендом Thomas Munz. Арендованная у "Макси Девелопмент" площадь составила более 170 кв метров. Фирменный салон оператора представлен в городе впервые", - сообщает ShopAndMall.

Об открытии нового магазина сообщается также в паблике ТРЦ "Макси".

Компания Thomas Munz на рынке обувного ритейла представлена более 20 лет. В магазинах сети покупателям предлагают мужские, женские и детские коллекции обуви, сумок и аксессуаров. В России работает более 40 салонов бренда.