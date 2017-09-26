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Новости. Политика
12:49, 26 Сентября 2017

Новый министр строительства Карелии приехал из района

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Назначение нового руководителя минстроя для многих стало неожиданностью.

Довольно хорошо знающие главу Пряжинского района, а теперь министра стргоительства Карелии Олега Ермолаева люди, которые по-разному к нему относятся, отзываются о нем как об "очень амбициозном, властном и самоуверенном человеке". Вместе с тем наши собеседники отмечают "работоспособность, деловитость и дальновидность" Ермолаева. При этом они крайне удивлены, почему не имеющий практического опыта как, прежде всего, в строительстве, так в ЖКХ и энергетики человек возглавил серьезное профильное министерство.

Именно минстрой отвечает, в том числе, за важную президентскую программу по расселению ветхого жилья, за срыв которой, напомним, прежний глава Карелии Александр Худилайнен получил выговор от Владимира Путина и вскоре был освобожден от губернаторской должности.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-26 13:31:31
"сообщил, что он «строитель в душе и по профессии»"
Почему-то сразу представилось сколько в стране газовиков и нефтяников "в душе и по профессии". :)
Короче, строить республику теперь будет профессиональный кадровик. "команда УХ, работает до двух..."(с).
Петрович
2017-09-26 13:11:48
По моему завал полнейший! А с другой стороны - строительные организации все частные. Поменяли одного пацана на другого, главное, чтобы под ногами не путался, "министр"!
Хаос
2017-09-26 13:04:31
Это же ГИДРА.
«Отрубишь одну голову, две другие займут её место»,
xxxxxxx
2017-09-26 13:24:40
Хаос, Скажи кто твой ...министр...скажу кто ты.. С тем(кем) и поздравляю карелы...живем и смотрим цирк одного ..клоуна .
Хаос
2017-09-26 13:39:17
xxxxxxx, нечего не понял из словесного поноса, балаболить ты горазд.
xxxxxxx
2017-09-26 13:49:01
Хаос, Это про гидру ,а дальше думай
Гарик
2017-09-26 12:54:28
Уровень квалификации один для всех,000000000000 .Это и есть команда (((((((((((
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