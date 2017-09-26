Новый министр строительства Карелии приехал из района

Назначение нового руководителя минстроя для многих стало неожиданностью.

Довольно хорошо знающие главу Пряжинского района, а теперь министра стргоительства Карелии Олега Ермолаева люди, которые по-разному к нему относятся, отзываются о нем как об "очень амбициозном, властном и самоуверенном человеке". Вместе с тем наши собеседники отмечают "работоспособность, деловитость и дальновидность" Ермолаева. При этом они крайне удивлены, почему не имеющий практического опыта как, прежде всего, в строительстве, так в ЖКХ и энергетики человек возглавил серьезное профильное министерство.

Именно минстрой отвечает, в том числе, за важную президентскую программу по расселению ветхого жилья, за срыв которой, напомним, прежний глава Карелии Александр Худилайнен получил выговор от Владимира Путина и вскоре был освобожден от губернаторской должности.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".