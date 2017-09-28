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Новости. Политика
12:31, 28 Сентября 2017

Новый министр здравоохранения Карелии приступила к работе

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В четверг 28 сентября приступила к работе новый министр здравоохранения Карелии Марина Швец.

Коллективу Минздрава ее представила заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2017-09-28 13:09:46
Помнится Путин напутствуя избранных губернаторов указывал им на недопустимрсть семейственности, кумовства и прочей дряни при назначении на должности в правительстве и администрацияз. Что мы видим? Назначенный на должность губер Карелии продолжает подтягивать друганов и родствеников друганов. Ждем назначения в правительство мам и, пап , сестер и братьев, жен и супругов, друзей и друзей друзей остальных. Депутаты ЗС опомнитесь!
Гарик
2017-09-28 13:05:47
Вот она причина стремительного взлета Родионова, за 5лет с пристава до Главного пристава Волгодчины, без опыта и стажа.Видимо мамашка не плохо подлечивала П. в госпитале ВОВ на халяву, прокурорского ветерана)))) Теперь и мамащка вылезла из коммерции. Принцип " ты мне я тебе" на лицо .Какая вокруг тебя гнусность ,"воевода" ,И какой же сам тык ...зёл ((((Сгоришь ты ,не пройдет и года (((
User
2017-09-28 13:05:25
Семейные подряды от ПЖиВ. Видать, вся семья очень талантливая.
новый
2017-09-28 12:54:03
Мамуля и сынуля
тетка
2017-09-28 12:48:58
Уволена за добросовестность и нежелание прогибаться в ущерб здоровью населения Карелии.
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