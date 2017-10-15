10:26, 15 Октября 2017
Новый пешеходный маршрут вдоль реки Неглинка может появиться в Петрозаводске
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Инициативная группа горожан выступила с предложением сделать пешеходный маршрут от набережной Онежского озера до парка "50-летия Пионерской организации" на протяжении всего русла реки Неглинка.
Такую идею общественность вчера обсудила с представителями администрации Петрозаводского городского округа в ходе встречи по благоустройству реки Неглика, пишут в паблике КРО ООО "Союз дизайнеров России".
"Возник ряд идей. Если у кого-то есть предложения по этому поводу, пишите. До 19 октября надо собрать наши предложения», - пишут в группе КРО ООО "Союз дизайнеров России".
Свои предложения по благоустройству территории у реки можно оставить здесь.
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