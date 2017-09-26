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Новости. Политика
15:04, 26 Сентября 2017

Новый сенатор Ракитин пообещал сделать "все возможное, чтобы оправдать ожидания" жителей Карелии

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Назначенный представителем в Совете Федерации от Карелии Александр Ракитин пообещал отстаивать интересы жителей республики на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о наделении с 25 сентября полномочиями сенатора от Карелии в Совете Федерации Александра Ракитина, который до этого времени возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.

"Одна из моих главных задач – поддержка и продвижении интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов", - прокомментировал свое назначение Александр Ракитин.

Сенатор поблагодарил Артура Парфенчикова за оказанное доверие, отметив, что сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания жителей республики.

"Приложу все свои знания и опыт на благо развития региона", – пообещал Ракитин.

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Комментарии

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кир
2017-09-26 16:42:45
Ожиданий нет. Есть только основные инстинкты.
лесоруб
2017-09-26 16:16:49
Ой-ей-ей, а как же мирошики, бондарезы и прочие красулины? Обидно,да?
Orava
2017-09-26 15:44:11
шел бы лучше на пенсию, а он все ближе к корыту.
gaudealis
2017-09-26 15:31:54
"Сенатор поблагодарил Артура Парфенчикова за оказанное доверие, отметив, что сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания жителей республики".
С чего этот [пи-и-и-п] взял, что у нас с ним связаны какие-то "ожидания"?! Чего можно ожидать от эфэсбэшника, осчастливленного синекурой и возможностью в ближайшие несколько лет усердно набивать баблом собственную мошну?!
Тьфу и на него, и на его друга экс-пристава, поддержанного 17 процентами населения.
User
2017-09-26 16:32:43
gaudealis, он имел в виду ожидания понаехавших жителей республики. Коренное население давно уже никому не интересно.
xxxxxxx
2017-09-26 15:29:59
Коррупционеров и воришек во власти подчистить бы надо .
Orava
2017-09-26 15:21:51
Печально, тьма над нами
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