Новый сенатор Ракитин пообещал сделать "все возможное, чтобы оправдать ожидания" жителей Карелии

Назначенный представителем в Совете Федерации от Карелии Александр Ракитин пообещал отстаивать интересы жителей республики на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о наделении с 25 сентября полномочиями сенатора от Карелии в Совете Федерации Александра Ракитина, который до этого времени возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.

"Одна из моих главных задач – поддержка и продвижении интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов", - прокомментировал свое назначение Александр Ракитин.

Сенатор поблагодарил Артура Парфенчикова за оказанное доверие, отметив, что сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания жителей республики.

"Приложу все свои знания и опыт на благо развития региона", – пообещал Ракитин.