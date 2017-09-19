Новый СКК "Карелия-Арена" станет площадкой для празднования 100-летия Карелии

Часть запланированных на 2020 год мероприятий к 100-летию Карелии пройдет на площадке спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", который начнут строить в 2018 году.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в правительстве министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов.

По его словам, СКК "Карелия-Арена" должен быть полностью достроен к 2020 году для того, чтобы принять участников и зрителей праздничных мероприятий.

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