12:44, 19 Сентября 2017
Новый СКК "Карелия-Арена" станет площадкой для празднования 100-летия Карелии
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Часть запланированных на 2020 год мероприятий к 100-летию Карелии пройдет на площадке спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", который начнут строить в 2018 году.
Об этом сообщил сегодня на брифинге в правительстве министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов.
По его словам, СКК "Карелия-Арена" должен быть полностью достроен к 2020 году для того, чтобы принять участников и зрителей праздничных мероприятий.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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