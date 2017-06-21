ФОТО: Новый сотрудник – трехмесячный щенок – появился в кинологической службе МВД Карелии

В Центре кинологической службы МВД Карелии появился новый питомец – трехмесячный щенок по кличке Оташ.

Как рассказали в министерстве, сейчас Оташ только привыкает к новой обстановке и знакомится с будущими сослуживцами.

"Но уже скоро он начнет постигать азы нелегкой собачьей работы. Впереди у Оташа суровая школа дрессировки и специальной подготовки, прежде чем он станет настоящей служебной собакой, грозой преступников", - отметили в министерстве.

Сегодня сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Карелия отмечают профессиональный праздник.

В МВД пояснили, что кинологи вместе со своими верными напарниками помогают расследовать преступления, охраняют важные объекты, занимаются поисками нарушителей, ищут наркотики и взрывоопасные предметы, обследуют места проведения массовых мероприятий.

"Кинологи Центра и их четвероногие друзья выполняют поставленные перед ними задачи не только на территории Карелии, но и нередко выезжают в служебные командировки в другие регионы страны. Так в следующем году специалисты из Карелии примут участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении чемпионата мира по футболу", - заключили в МВД.