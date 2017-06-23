Новый турмаршрут представят в День города на набережной Петрозаводска

Новый маршрут для туристов "Золотое кольцо Карелии" представят 24 июня в Петрозаводске.

"Наше кольцо включает наиболее знаковые и интересные памятники Карелии. Их любят туристы, при этом все они находятся недалеко от Петрозаводска и посмотреть на них можно в одном путешествии, - рассказывает директор компании "Золотое кольцо Карелии" и организатор фотовыставки Виталий Тараканов.

"Новый маршрут представляет собой своеобразное кольцо из Петрозаводска в Петрозаводск (туда по старой дороге на Гирвас, обратно – по трассе "Кола"). Объекты маршрута: город Петрозаводск, гора Сампо, Марциальные воды, водопад и вулкан Гирвас, водопад Кивач и Успенская церковь в Кондопоге", - отметил он.

Фотовыставка будет представлена в виде необычного арт-объекта. Шесть кубов и один информационный стенд расскажут о каждом из объектов маршрута. Кубы оформлены фотографиями известных фотомастеров Игоря Подгорного, Игоря Георгиевского и Владимира Ларионова. Кроме того, в каждом кубе дано описание туристического объекта.

Посмотреть на выставку можно будет 24 и 25 июня на набережной около главной сцены праздника.