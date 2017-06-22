Ножи будут метать на набережной в День города Петрозаводска

В День города на Онежской набережной продемонстрируют искусство владения метательными ножами, сообщили в управлении культуры мэрии.

По данным властей, 24 июня с 13.00 до 16.00 на Онежской набережной будет работать площадка "Летящий клинок", в рамках которой пройдут показательные выступления мастеров метания ножей центра "Гюрза" (г. Петрозаводск) и центра "Злая пчела" (г. Санкт-Петербург).

Они продемонстрируют два метательных стиля – спортивный и трюковой, а также навыки в обращении с другими метательными предметами.

Все желающие смогут не только посмотреть на работу специалистов, но и сами попробовать себя в метании ножей под руководством опытных инструкторов.

Помимо практической части, 24 июня на площадке будет работать выставка и продажа метательного оружия, праздничная викторина. Активных участников программы ждут призы и подарки, отметили в управлении культуры.