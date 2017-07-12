Нургалиев призвал очистить объекты досуга в Петрозаводске от лиц "со слабой социальной ответственностью"

В настоящее время ликвидируют "бомжатник" в "ямке" ОТЗ.

В ходе осмотра мест, где идет строительство детских и спортивных площадок заместитель председателя Совета безопасности России Рашид Нургалиев побывал и в онегзаводской "ямке". Там также начались строительные работы: идет вырубка деревьев и кустарников, расчистка территории.

При этом, как было отмечено на совещании, состоявшемся после объезда в правительстве Карелии, территория между Вечным огнем и стадионом "Спартак", где находится разрушенная деревянная лестница и заброшенная танцплощадка, стала излюбленным местом людей, у которых, по выражению Нургалиева "слабая социальная ответственность". По мнению участников совещания, в том месте, где горожане вместе с детьми будут проводить досуг, не должны находиться люди, злоупотребляющие спиртным, или без определенного места жительства.

Как было подчеркнуто на совещании для этого, а также для сохранности новых объектов на детских площадках, необходимо ликвидировать "бомжатник", усилить видеонаблюдение и участие нарядов полиции, а также привлечь общественный контроль.