Нургалиев пообещал дополнительно помочь петрозаводскому Дворцу творчества

Во Дворце творчества детей и юношества обновят оборудование для спортивных игр.

В ходе инспекции детских и спортивных площадок Петрозаводска заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев побывал во Дворце творчества детей и юношества, где строители приступают ко второму этапу ремонта. В рамках нового контракта будет произведена полная отделка спортивного и тренажерного залов, установлены современные оконные блоки и защитная сетка, заменена электрическая проводка, модернизирована система освещения. Договор на производство этих работ находится в стадии подписания.

Общая сумма средств, которые Нургалиев помог найти на ремонт кровли и спортивного зала Дворца творчества - 21 миллион рублей. Финансирование в размере 15 миллионов рублей уже направлено через Фонд 100-летия Карелии.

Ремонтные работы на кровле здания окончены, сейчас строители укрепляют последний участок парапетов и устраняют мелкие замечания. В спортивном зале после замены труб заработала система отопления и стало заметно теплее. В настоящее время здесь завершается укладка пола. В течение двух месяцев подрядчик закончит второй этап ремонта, и в декабре спортивный объект будет сдан в эксплуатацию.

Наблюдать за ходом работ Рашид Нургалиев предложил преподавателю Алексею Савельеву, который 30 лет руководит физическим воспитанием детей во Дворце и проводит в спортивном зале занятия по волейболу, баскетболу, американскому футболу, флорболу, большому теннису.

- Нужно постараться сделать спортзал качественно, чтобы он был приведен в соответствие с современными требованиями. Я буду обсуждать со спортивными федерациями России возможность установки новой волейбольной сетки, щитов для баскетбола. Профессиональные штанги, щиты и кольца я вам обещаю, - сказал Рашид Нургалиев, отметив, что обязательно пригласит в этот зал сборную ветеранов волейбола России, мастеров спорта международного класса и олимпийских чемпионов.