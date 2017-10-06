Нургалиев предложил благоустроить берега Неглинки в Петрозаводске

Замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев предложил в следующем году благоустроить берега реки Неглинки.

Такое предложение он высказал в завершении совещания, которое прошло в мэрии Петрозаводска и было посвящено строительству детских, спортивных площадок за счет Москвы и Санкт-Петербурга.

"Я походил, посмотрел в каком состоянии находится река Неглинка и был, честно говоря, раздосадован. Берега реки заросли бурьяном... Она не смотрится совершенно", - сказал Рашид Нургалиев.

Он предложил рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по этому вопросу.

"Осталось немного времени до 100-летия Карелии и Петрозаводск должен иметь хорошую инфраструктуру, быть притягателен для туристов", - сказал Рашид Нургалиев.