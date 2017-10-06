07:20, 06 Октября 2017
Нургалиев предложил благоустроить берега Неглинки в Петрозаводске
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Замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев предложил в следующем году благоустроить берега реки Неглинки.
Такое предложение он высказал в завершении совещания, которое прошло в мэрии Петрозаводска и было посвящено строительству детских, спортивных площадок за счет Москвы и Санкт-Петербурга.
"Я походил, посмотрел в каком состоянии находится река Неглинка и был, честно говоря, раздосадован. Берега реки заросли бурьяном... Она не смотрится совершенно", - сказал Рашид Нургалиев.
Он предложил рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по этому вопросу.
"Осталось немного времени до 100-летия Карелии и Петрозаводск должен иметь хорошую инфраструктуру, быть притягателен для туристов", - сказал Рашид Нургалиев.
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