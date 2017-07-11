Нургалиев проверил, как в Петрозаводске осваивают московские деньги

Идет строительство 25 детских и спортивных площадок.

Как мы сообщали ранее, мэр Москвы Сергей Собянин выделил 100 миллионов рублей на создание 20 игровых и спортивных площадок в разных районах Петрозаводска. Еще пять площадок должны появиться в карельской столице благодаря помощи Санкт-Петербурга.

Как идут работы на этих площадках, проверил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который вместе с представителями минстроя и петрозаводской мэрии объехал ряд объектов в столице Карелии.

На совещании, состоявшемся после объезда, участники высказали свои замечания и пожелания о ходе работ. Рашид Нургалиев сказал, что уже в стадии строительства видно, что детские площадки в городе востребованы: на объектах много горожан, которые положительно высказываются о будущих объектах (и, к слову, работам не мешают). "Мы встречались в мэрии Москвы и поблагодарили правительство за те деньги, которые сейчас нам (в Карелии – прим. авт.) очень нужны. Много было вопросов, связанных с тем, когда придут деньги, с подключением электричества. Но я так полагаю, что все проблемы будут решены". Деньги на 20 "московских" площадок поступили, и подрядчики – компании "Контрейд Карелия" и "Мир детства" – начали работы, площадки сейчас находятся в разных стадиях готовности.

Так, представитель минстроя Карелии пообещал, что в срок до 1 сентября все объекты будут сданы. Сейчас ведутся работы на 16 площадках из 20. На ряде площадок работы начнутся на следующей неделе, договоры по ним заключат 13 июля. Из проблемных вопросов в минстрое отмечают техническую документацию, касающуюся условий на подключение освещения. Выяснилось, что на подключение не хватает 1 миллиона рублей. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник пообещала провести переговоры с руководством Петрозаводских электросетей и решить этот вопрос.

Директор компании "Контрейд Карелия" Жанна Грицина сообщила, что по 10 площадкам из 14, которые они должны построить, заключены договора и в плановом режиме ведутся работы. При наличии средств процесс ускоряется, при этом качество из-за быстрых темпов не страдает. Кроме того, компания должна оборудовать площадки в рамках обременения на территории четырех детских садов, а также у детской республиканской больницы. Оборудование на эти объекты заказано и уже идет в Петрозаводск.

Управляющая подрядной организацией "Мир детства" Анна Серышева сообщила, что компания готова к монтажу оборудования, которое хранится на складе. Кроме того, есть договоренность с Петрозаводскими электросетями, которые своими силами установят на объектах светильники – фонари прибудут в Петрозаводск 12 июля.

Все площадки можно условно разделить на три группы: те, что находятся в образовательных организациях, дворовые и в местах общего пользования. В связи с этим на совещании много внимания было уделено сохранности объектов. Если за площадки при детских садах будет нести ответственность руководство учреждений, то с дворовыми и общими площадками дела обстоят сложнее. По мнению участников совещания, необходимо обязательно установить освещение, системы видеонаблюдения, привлечь к дополнительному патрулированию наряды ППС. Кроме того, важно работать с общественностью: во дворах для общественного контроля подключить жильцов, а общие площадки контролировать с помощью специальных групп. Ирина Мирошник пообещала, что до конца неделя мэрия и Петросовет определят форму общественного контроля и доложат об этом рабочей группе в Москве.

По итогам совещания Рашид Нургалиев предложил обновить график работ и попросил каждую пятницу до 16.00, по итогам совещаний в мэрии или правительстве Карелии, присылать на электронную почту информацию о ходе работ с фотографиями каждой площадки.

По окончании строительства было предложено пригласить делегацию из Москвы – посмотреть, что получилось в Петрозаводске на столичные деньги, а также обсудить возможности для дальнейшего социального партнерства.