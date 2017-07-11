09:26, 11 Июля 2017
Нургалиев сегодня проверит, как в Петрозаводске строят детские площадки
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В Карелию с рабочим визитом прибыл заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Сегодня, 11 июля, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нурналиев работает в Карелии. В Петрозаводске он осмотрит участки, на которых осуществляются работы по обустройству детских игровых и спортивных площадок на территории общего пользования и придомовых территориях", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.
После осмотра площадок, в 13.00 в администрации главы республики Нургалиев проведет совещание по вопросу обустройства 25 детских игровых и спортивных площадок.
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