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10:17, 07 Июня 2017

Нургалиев стал "Почетным гражданином Петрозаводска"

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Депутаты городского совета присвоили звание "Почетного гражданина Петрозаводска" Рашиду Нургалиеву.

Соответствующее решение депутаты приняли в среду, когда начался рабочий визит Нургалиева в Карелию.

Решение депутатов поддержала мэр города Ирина Мирошник.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, при личном участии Нургалиева в Петрозаводске выполняется ФЦП развития Республики Карелия до 2020 года: строится Гоголевский мост, проводится ремонт городских магистралей, строится Президентский кадетский корпус, совершенствуется инфраструктура аэропорта "Петрозаводск".

Рашид Нургалиев родился 8 октября 1956 года рождения. В 1974 году окончил среднюю школу поселка Надвоицы, в 1979 году - физико-математический факультет Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена. Кандидат экономических наук.

С 1979 года по 1981 год Нургалиев работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы.

В 1981 году он начал службу в Комитете государственной безопасности Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом Республики Карелия.

В 1995 году проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки, а затем Федеральной службы безопасности: главным инспектором организационно-инспекторского управления, начальником отдела Управления собственной безопасности.

В 1998-1999 годах Нургалиев руководил отделом главного контрольного управления президента РФ.

С 1999 года он возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора - начальником инспекторского управления ФСБ России.

В 2002-2004 годах являлся первым заместителем министра внутренних дел России.

В 2012 году Нургалиев назначен заместителем секретаря Совбеза РФ.

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Комментарии

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Риторика
2017-06-07 11:47:04
А что он сделал-то? За что почёт?
Александр
2017-06-07 11:22:39
А почему нет не одного бурята
Гарик
2017-06-07 11:09:31
С приходом Парфена на места руководителей республики ,почетных граждан и т.д кандидатов вообще нет из числа проживающих в этом регионе.Может всем съехать с Карелии ,чтобы не мешать ему ?
User
2017-06-07 10:25:24
Почетным гражданином Петрозаводска, а по нечетным - гражданином Москвы. Среде жителей Петрозаводска граждан не осталось что ли?
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