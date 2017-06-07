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09:39, 07 Июня 2017

Нургалиев вновь посетит в Карелию с рабочим визитом

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Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев с 7 июня посетит несколько районов Карелии, чтобы проверить, как выполняются поручения Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

Нургалиев планирует провести ряд совещаний с представителями правительства Карелии и районных властей.

В частности, планируется проконтролировать введение в эксплуатацию аварийно-спасательной станции, здания службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также подготовку документации для строительства здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск".

Также предполагается рассмотреть вопросы завершения строительства многофункционального культурного центра в Костомукше.

Темой одного из совещаний станет ход реализации ООО НПО "ФинТек" приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов в условиях долгосрочной аренды.

В Петрозаводске Р.Нургалиев проведет совещание по реализации программы оказания благотворительной помощи государственным центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Будут рассмотрены вопросы проведения ремонта детских домов и их инженерной инфраструктуры, обеспечения их автотранспортом, бытовой техникой, спортивным и музыкальным оборудованием.

Отдельное внимание будет уделено обустройству 25 детских игровых и спортивных площадок на территории общего пользования и придомовых территориях в Петрозаводске.

В эти же дни запланированы рабочие совещания по вопросам создания производств резидентами промышленного парка "Надвоицы", а также организации новых инвестиционных проектов в моногородах.

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