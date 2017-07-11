Нужно услышать мнение петрозаводчан о столичном статусе, заявила депутат Ольга Билко

Вице-спикер Петросовета поддержала идею общегородского опроса, выдвинутую участниками движения "Петрозаводск – любимая столица".

Республиканский закон, закрепляющий за Петрозаводском статус карельской столицы, будет полезен для города. Об этом заявила вице-спикер Петросовета Ольга Билко, добавив, что при его разработке особое внимание нужно уделить финансовому аспекту.

"Кроме самого статуса, конечно, хотелось бы какого-то дополнительного финансирования, потому что в Петрозаводск стекаются все потоки – и транспортные, и людские, - сказала депутат. - Город выполняет функции центра республики и должен выглядеть достойно. Но он должен и затраты возмещать, возникающие в связи с этим. Петрозаводск получает дополнительную нагрузку на транспортную систему, на размещение людей. На это нужны деньги".

По словам Билко, реализовать инициативу о столичном статусе можно лишь в том случае, если ее поддержит городская общественность. Поэтому вице-спикер Петросовета поддерживает предложение председателя Молодежного совета Екатерины Литвиновой о проведении общегородского опроса на тему "Нужен ли Петрозаводску столичный статус?"

Также Ольга Билко одобрила петицию, где говорится, что общегородской опрос заставит депутатов Законодательного собрания принять закон о столичном статусе, поскольку продемонстрирует, что инициатива получила массовую поддержку.

Напомним, с предложением разработать закон "О статусе столицы Республики Карелия" в конце мая выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. По его словам, закон позволит Петрозаводску ежегодно получать дополнительное финансирование на выполнение столичных функций.

В июне в городе появилось общественное движение "Петрозаводск – любимая столица", участники которого поддержали инициативу Боднарчука. В его состав вошли представители культурных, образовательных и спортивных организаций, а также депутаты молодежного и городского советов.