14:12, 19 Мая 2017
О "перезагрузке" работы по аренде и продаже земельных участков в Карелии
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Органы местного самоуправления Карелии потеряли один из рычагов привлечения инвесторов на свои территории из-за несогласованности земельной политики с республиканскими властями.
Об этом представители муниципалитетов пожаловались новому руководителю Госкомимущества Дмитрию Родионову на встрече, посвященной вопросам распределения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Такие участки составляют около 90% всего земельного фонда региона, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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