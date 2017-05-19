О "перезагрузке" работы по аренде и продаже земельных участков в Карелии

Органы местного самоуправления Карелии потеряли один из рычагов привлечения инвесторов на свои территории из-за несогласованности земельной политики с республиканскими властями.

Об этом представители муниципалитетов пожаловались новому руководителю Госкомимущества Дмитрию Родионову на встрече, посвященной вопросам распределения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Такие участки составляют около 90% всего земельного фонда региона, сообщают "Вести Карелии".

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