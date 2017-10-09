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Новости. Общество
11:26, 09 Октября 2017

Об изменениях в условиях получения водительского удостоверения

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Это касается не только тех, кто учится в автошколе и собирается получить права, но и тех, кто обменивает свое водительское удостоверение в связи с истечением срока действия.

С них и начнем. Итак, Вы желаете поменять водительские удостоверения в связи с окончанием срока действия ИЛИ получить международное водительское удостоверение.

Вы обращаетесь в Многофункциональный центр (МФЦ), предъявляете стандартный пакет документов, сотрудник МФЦ проводит процедуры идентификации Вашей личности, делает необходимые ксерокопии, фотографирует Вас и назначает дату и время, когда Вам придти за документами.

Удобно? Да! Только дело в том, что в МФЦ Вам придется придти ДВА раза.

А вот если Вы придете с тем же вопросом в экзаменационный отдел ГИБДД на Межвежьегорскую, 8, то все эти процедуры займут  минут 30-40. А учитывая, что экзаменационный отдел ГИБДД города Петрозаводска работает почти круглосуточно, то Вы окажитесь обладателями новых прав еще и в удобное (свободное) время. Так что имейте ввиду этот "лайфхак".

Далее – новости для тех, кто еще учится в автошколе.

Теперь, когда вы будете записываться на экзамен в ГИБДД у Вас должна быть обязательно оплачена госпошлина!

До сего дня бывало так, что кандидат в водители вообще не платил госпошлину и получал госуслугу по приему экзамена.  Потом Вы радостный приходили получать права, а госпошлина не оплачена. И услуга приостанавливалась до подтверждения факта уплаты госпошлины.

Это крайне обидно и неудобно.

Поэтому  после оплаты госпошлины, сохраните квитанцию об оплате и предъявите инспектору в окошечко. Тем самым Вы подтвердите факт уплаты госпошлины.

Кроме того, Регламент предусмотрел оплату госпошлины через портал Госуслуг. Это не так сложно как кажется, но в случае необходимости наши сотрудники помогут Вам сделать это правильно.

Еще один момент, имеющий значение для учеников автошкол – изменения (или уточнения?) процесса оценки качества работы сотрудников органов ГИБДД. Но это тема – для отдельного большого материала. Хочу лишь отметить одно важнейшее изменение, затрагивающее вопрос "превышения полномочий сотрудниками ГИБДД".

Как было? Цитата: "76. Результатом выполнения административной процедуры является решение должностного лица о приеме документов …".  То есть  должностное лицо могло решить просто не принимать документы, и такое бывало! Известны случаи немотивированного отказа. Теперь эту формулировку вообще исключили из Регламента! То есть документы обязаны принять!

Надо сказать, что ГИБДД  Республики Карелия собственно не страдало таким маразмом, но все равно такие изменения только на пользу делу.

В следующем материале я расскажу как изменились правила приема экзамена у граждан в этом году.

С уважением  директор автошколы "Престиж" Беляева Ж.Н.

На правах рекламы

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