Обанкроченную "Ягоду Карелии" продают по частям

Первый аукцион по продаже ООО "ПК "Ягода Карелии" не состоялся, теперь имущество выставили на торги по частям.

Здания, земельные участки и оборудование "Ягоды Карелии" были выставлены на торги в апреле этого года. Начальная цена контракта составляла 267 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся из-за того, что заявку подал только один участник.

На сегодня назначены новые торги по продаже части имущества предприятия.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".