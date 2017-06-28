Новости. Экономика
12:44, 28 Июня 2017

Обанкроченную "Ягоду Карелии" продают по частям

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Первый аукцион по продаже ООО "ПК "Ягода Карелии" не состоялся, теперь имущество выставили на торги по частям.

Здания, земельные участки и оборудование "Ягоды Карелии" были выставлены на торги в апреле этого года. Начальная цена контракта составляла 267 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся из-за того, что заявку подал только один участник. 

На сегодня назначены новые торги по продаже части имущества предприятия.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2017-06-28 14:54:23
User, вообще это был частный проект. Про эффективность и правильность менеджмента не сужу, но это были их деньги. Плюс кредиты банковские.
User
2017-06-28 13:12:04
Еще одна жертва "эффективного менеджмента". А с какой помпой открывали завод 6 лет назад. Нашистский сайт "Сделаноунасру" с гордостью писал об очередном достижении. И вот оно - достижение.
Теперь буряты смогут набрать политических очков на его открытии и отчитаться для галочки о запуске нового завода, привлеченных инвесторах и создании рабочих мест, как это происходит с Онежским судостроительным заводом, который периодически банкротят и снова с помпой открывают.
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