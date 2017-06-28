12:44, 28 Июня 2017
Обанкроченную "Ягоду Карелии" продают по частям
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Первый аукцион по продаже ООО "ПК "Ягода Карелии" не состоялся, теперь имущество выставили на торги по частям.
Здания, земельные участки и оборудование "Ягоды Карелии" были выставлены на торги в апреле этого года. Начальная цена контракта составляла 267 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся из-за того, что заявку подал только один участник.
На сегодня назначены новые торги по продаже части имущества предприятия.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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