16:53, 10 Июля 2017
Объем госдолга Карелии перевалил за 23 миллиарда рублей
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Минфин республики подвел предварительные итоги управления государственным долгом в первом полугодии 2017 года.
Объем задолженности на 1 июля 2017 года составил 23 миллиарда 9 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе республиканского Минфина, "общий объем долга за полугодие временно увеличился на незначительную сумму (0,3 млрд рублей) в связи с привлечением краткосрочного казначейского кредита под ставку 0,1% годовых из федерального бюджета, который будет погашен до 7 августа текущего года".
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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