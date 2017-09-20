Объем гостиничных услуг в Карелии вырос на фоне падения показателей турагентств

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в Карелии в январе-августе вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении объем услуг за этот период оценивается в 88,1 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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