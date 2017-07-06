Объем платежей через Единый портал госуслуг превысил 8 млрд рублей

За первые шесть месяцев через Единый портал госуслуг было совершено более 8 млн платежей на общую сумму 8,4 млрд рублей.

Показатель по объему платежей в текущем году более чем в три с половиной раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Тогда было совершено 2,4 млн успешных платежей на общую сумму 2,3 млрд рублей, пишут "Вести Карелии".

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