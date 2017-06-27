Объемы строительных работ в Карелии выросли на 49%

Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" за январь-май в Карелии увеличился на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении этот показатель составил более 4 млрд рублей, сообщают "Вести Карелии".

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