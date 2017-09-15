Объяснено нежелание женщин заниматься сексом (+18)

Ученые из университетов в Глазго и Саутгемптоне в Великобритании выяснили, почему у женщин чаще, чем у мужчин, отсутствует интерес к сексу.

Статья специалистов опубликована в журнале BMJ Journal, пишет Лента.ру.

В исследовании приняли участие 4839 мужчин и 6669 женщин в возрасте от 16 до 74 лет, которые за всю жизнь имели отношения с одним или более партнерами. Им задали вопрос, как часто у них бывают долговременные (более трех месяцев) периоды пониженного интереса к сексу. Кроме того, у респондентов поинтересовались уровнем удовлетворенности отношениями и попросили рассказать о связанных с личной жизнью проблемах.

Оказалось, что около 34 процентов женщин испытывали продолжительное падение полового влечения в течение предшествующего исследованию года. Среди мужчин об этом сообщили 15 процентов респондентов. Причины отсутствия сексуального влечения в основном были одинаковыми у обеих групп и обусловлены возрастными изменениями организма, а также депрессией, инфекционными заболеваниями и актами сексуального принуждения.

Однако исследователи обнаружили и различия. Так, только среди женщин долговременное отсутствие половой активности было связано с беременностью, наличием маленьких детей и различным уровнем сексуальной активности у обоих партнеров. Также на это влияли неприятные впечатления о первом сексуальном опыте.