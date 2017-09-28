Объявлена дата повышения зарплат бюджетников, не учтенных ранее в указах президента

Зарплаты работников бюджетной сферы, не перечисленных в майских указах президента, будут проиндексированы на 4% с 1 января 2018 года.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании круглого стола "О некоторых вопросах формирования раздела "Социальная политика" при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год", сообщают "Вести Карелии".

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