Объявлена дата завершения строительства первой в Петрозаводске промплощадки

Управление капитального строительства Карелии объявило аукцион для выбора подрядчика, который будет строить инфраструктуру первой промышленной площадки в Петрозаводске.

Согласно конкурсной документации, заключение контракта запланировано на первую половину октября, завершение работ – на 15 декабря 2019 года, сообщают "Вести Карелии".

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