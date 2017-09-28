14:57, 28 Сентября 2017
Объявлена дата завершения строительства первой в Петрозаводске промплощадки
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Управление капитального строительства Карелии объявило аукцион для выбора подрядчика, который будет строить инфраструктуру первой промышленной площадки в Петрозаводске.
Согласно конкурсной документации, заключение контракта запланировано на первую половину октября, завершение работ – на 15 декабря 2019 года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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