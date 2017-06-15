Объявлена кандидатура на пост председателя Петрозаводского городского суда

Квалификационная коллегия судей Карелии 14 июня прекратила полномочия председателя Петрозаводского городского суда Александра Судакова в связи с его выходом в отставку.

По закону любой руководитель суда может работать в этой должности не более двух сроков подряд. Именно столько оставался на нынешнем посту 65-летний Александр Судаков. Вначале он был назначен на трехлетний, затем на шестилетний срок. В общей сложности Судаков возглавлял Петрозаводский горсуд 9 лет.

На заседании квалификационной коллегии он не присутствовал, поскольку, по данным деловой интернет-газеты "Вести Карелии", сейчас находится в отпуске и отдыхает на Кипре. Обязанности председателя горсуда исполняет опытный заместитель Марина Носова.

Изданию удалось узнать, кто может стать новым председателем Петрозаводского горсуда.

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